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Мир

Тело восьмилетнего мальчика нашли в морозильной камере: суд идет

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, законы, адвокатская контора, законодательство, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 07:19 Фото: freepik
В США после истязаний и насилия со стороны семьи тело восьмилетнего мальчика нашли в морозильной камере. В "убийстве и пытках" ребенка обвиняют его родителей и бабушку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на издание The Mirror, по версии обвинения, в течение года семья ребенка лишала его еды, приковывала цепями к мебели и избивала.

Как рассказали родственники пострадавшего, раньше мальчик весил около 90 кг и страдал расстройствами пищевого поведения, поэтому семья ограничивала его в еде и "морила голодом".

На момент смерти вес ребенка упал до 29 кг.

В суде друг семьи рассказал, что осенью 2025 года после избиения мальчик упал и ударился головой, но родители боялись сообщать об этом в полицию и обращаться за медицинской помощью.

Когда ребенок скончался от полученных травм, родители поместили его тело в морозильную камеру, завернув в пищевую пленку.

"Именно об этой услуге они собирались меня попросить. Попросить помочь им избавиться от тела", – заявил друг семьи на суде.

В случае признания виновными всем фигурантам грозит от 32 лет до пожизненного тюремного заключения.

Ранее мы писали о том, что подросток простил родителей, пытавшихся продать его за 22,5 млн тенге.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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