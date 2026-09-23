Тело восьмилетнего мальчика нашли в морозильной камере: суд идет

В США после истязаний и насилия со стороны семьи тело восьмилетнего мальчика нашли в морозильной камере. В "убийстве и пытках" ребенка обвиняют его родителей и бабушку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на издание The Mirror , по версии обвинения, в течение года семья ребенка лишала его еды, приковывала цепями к мебели и избивала.

Как рассказали родственники пострадавшего, раньше мальчик весил около 90 кг и страдал расстройствами пищевого поведения, поэтому семья ограничивала его в еде и "морила голодом".

На момент смерти вес ребенка упал до 29 кг.

В суде друг семьи рассказал, что осенью 2025 года после избиения мальчик упал и ударился головой, но родители боялись сообщать об этом в полицию и обращаться за медицинской помощью.

Когда ребенок скончался от полученных травм, родители поместили его тело в морозильную камеру, завернув в пищевую пленку.

"Именно об этой услуге они собирались меня попросить. Попросить помочь им избавиться от тела", – заявил друг семьи на суде.

В случае признания виновными всем фигурантам грозит от 32 лет до пожизненного тюремного заключения.

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