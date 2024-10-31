Число случаев заболевания оспы обезьян увеличилось на 500% в годовом исчислении
По информации U.S. News & World Report, ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба в середине августа после того, как новый штамм начал распространяться из Конго в соседние страны.
По данным Агентства общественного здравоохранения, в этом году в девятнадцати африканских странах было зарегистрировано более 48 тыс. предполагаемых случаев этого заболевания, включая 1048 случаев смерти.
На Центральную Африку, которая больше всего пострадала от вспышки, приходится 85,7% случаев заболевания и 99,5% смертей на континенте.
Вирус может передаваться при тесном физическом контакте, включая половой.
Его новый штамм, известный как клад Ib, также распространяется в Европе и был обнаружен в Швеции, Германии и Великобритании.
Ранее сообщалось, что туберкулез вытесняет COVID по смертности среди инфекционных заболеваний.