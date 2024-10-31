В Лондоне арестован мужчина, укравший 24 тонны элитного сыра

В Лондоне арестовали мужчину, укравшего 24 тонны сыра чеддера на сумму 390 тысяч долларов (190 млн 307 тыс. 130 тенге), сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, полиция Лондона арестовала 63-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве путем предоставления ложных сведений и сбыта краденого у одной из самых известных молочных компаний Великобритании.

Сыр стоимостью более 390 тыс. долларов был похищен 21 октября у лондонского производителя сыров Neal's Yard Dairy.

Компания заявила, что 950 головок завернутого в ткань ремесленного чеддера были похищены из Neal's Yard Dairy мошенником, выдававшим себя за оптового дистрибьютора крупного французского ритейлера. Каждая головка сыра была доставлена ​​до того, как они поняли, что их обманули.

Были украдены три сыра от трех разных поставщиков: органический чеддер Hafod Welsh, чеддер Westcombe и чеддер Pitchfork. Neal's Yard Dairy заявила, что "несмотря на значительный финансовый удар", они полностью заплатили каждому из своих ремесленников-сыроделов за их продукцию.

Местонахождение украденного сыра пока не установлено. Полиция сообщает, что расследование продолжается.