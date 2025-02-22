Бездомные украли кошелек у француза и выиграли в лотерею более 264 миллионов тенге

В Тулузе бездомные украли банковскую карту у мужчины, купили лотерейный билет и выиграли 500 тыс. евро (более 264 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, все началось еще 3 февраля, когда Жан-Давид Э. вернулся к своей машине в центре Тулузы и обнаружил, что его автомобиль вскрыли и украли документы и кредитную карту. Он сразу же заблокировал карту, но мошенники успели потратить 52,50 евро. В ходе расследования выяснилось, что деньги были потрачены в ближайшем табачном магазине.

Отмечается, что в магазине продавец рассказал пострадавшему, что два бездомных купили лотерейные билеты, и один из них оказался выигрышным на сумму 500 тыс. евро. Однако бездомные, вероятно, опасаются ареста и не знают, как получить свой выигрыш. Жан-Давид предложил бездомным разделить выигрыш.

Тем временем полиция уведомила лотерею о ситуации и билет заблокировали. Жан-Давид надеется, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша. Если они согласятся, каждый получит по 250 тыс. евро, что поможет Жан-Давиду погасить ипотеку. Однако пока он не получил никаких новостей от мошенников.

Ранее китаянка нашла в храме выигрышный лотерейный билет и отдала его полиции.