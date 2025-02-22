#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Мир

Бездомные украли кошелек у француза и выиграли в лотерею более 264 миллионов тенге

бездомные украли кошелек у француза и выиграли более 264 миллионов тенге, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 09:49 Фото: pixabay
В Тулузе бездомные украли банковскую карту у мужчины, купили лотерейный билет и выиграли 500 тыс. евро (более 264 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Figaro, все началось еще 3 февраля, когда Жан-Давид Э. вернулся к своей машине в центре Тулузы и обнаружил, что его автомобиль вскрыли и украли документы и кредитную карту. Он сразу же заблокировал карту, но мошенники успели потратить 52,50 евро. В ходе расследования выяснилось, что деньги были потрачены в ближайшем табачном магазине.

Отмечается, что в магазине продавец рассказал пострадавшему, что два бездомных купили лотерейные билеты, и один из них оказался выигрышным на сумму 500 тыс. евро. Однако бездомные, вероятно, опасаются ареста и не знают, как получить свой выигрыш. Жан-Давид предложил бездомным разделить выигрыш.

Тем временем полиция уведомила лотерею о ситуации и билет заблокировали. Жан-Давид надеется, что бездомные обратятся к его адвокату, чтобы договориться о разделе выигрыша. Если они согласятся, каждый получит по 250 тыс. евро, что поможет Жан-Давиду погасить ипотеку. Однако пока он не получил никаких новостей от мошенников.

Ранее китаянка нашла в храме выигрышный лотерейный билет и отдала его полиции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Коммунальная авария в Детройте обернулась "ледяной катастрофой"
Мир
10:51, Сегодня
Коммунальная авария в Детройте обернулась "ледяной катастрофой"
Казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику
Мир
10:42, Сегодня
Казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику
Подросток в России нашел пистолет и случайно ранил себя
Мир
10:24, Сегодня
Подросток в России нашел пистолет и случайно ранил себя
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: