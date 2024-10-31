Ученые в Польше реконструировали лицо 400-летней женщины

Ученые реконструировали лицо предполагаемой "вампирши", используя ДНК, 3D-печать и глину для моделирования. Так группа ученых воссоздала лицо 400-летней женщины, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, современники усопшей сделали "все, что могли", чтобы не дать "Зосе" вернуться из мертвых. Теперь ученые сделали все, что могли, чтобы вернуть ее к жизни.

Зося, как ее назвали местные жители, была найдена в 2022 году группой археологов из Университета Николая Коперника в Польше.

Фото: Университет Николая Коперника/Оскар Нильссон

Ее похоронили на безымянном кладбище в Пьене, на севере Польши. Ее тело закрепили на месте железным серпом на шее и заперли на висячем замке у ноги.

По словам экспертов, в то время считалось, что серп и замок, а также некоторые виды древесины, найденные на месте захоронения, обладают магическими свойствами, защищающими от вампиров.

Анализ останков Зоси показывает, что на момент смерти ей было 18–20 лет, и она страдала от заболевания, которое могло вызвать обмороки, сильные головные боли и возможные проблемы с психическим здоровьем.

Эксперты начали реконструкцию с создания копии черепа на 3D-принтере, а затем постепенно наращивали слои пластилина, чтобы сформировать реалистичное лицо.

Фото: Университет Николая Коперника/Оскар Нильссон

Для оценки глубины черт лица была учтена структура костей в сочетании с информацией о поле, возрасте, этнической принадлежности и приблизительном весе.

О жизни Зоси известно немного, но Нильссон и команда Пиена утверждают, что она могла быть из богатой, возможно, знатной семьи.

Она жила в XVII веке, когда Европу опустошала война, а вера в сверхъестественных монстров была обычным явлением.

Ранее появилась информация, что Ученые обнаружили в Мексике тайный город майя возрастом 3000 лет.

