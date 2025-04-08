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Наука и технологии

Ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны

Скульптор, художник, ученый, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 05:20 Фото: pixabay
Цифровая технология реконструкции лица "оживила" женщину из Микен (Греция) позднего бронзового века, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, цифровой художник Хуанхо Ортега реконструировал лицо женщины, чьи останки археологи обнаружили в 1950-х годах на царском кладбище в Микенах – легендарном городе царя Агамемнона, упомянутого в "Илиаде".

Женщина, которой на момент смерти было около 35 лет, жила в период между XVI и XVII веками до нашей эры.

Фото: Juanjo Ortega G.

Специалист воссоздал ее внешность на основе глиняной реконструкции, сделанной в 1980-х годах Манчестерским университетом.

"Впервые мы смотрим в лицо женщины из царства, связанного с Еленой Троянской. Такие цифровые реконструкции убеждают нас в том, что это были реальные люди", – говорит Доктор Эмили Хаузер, историк, заказавшая цифровую реконструкцию.

Женщина была похоронена с электрумовой маской на лице и комплектом оружия воина, включая три меча, которые, как предполагалось, принадлежали мужчине, похороненному рядом с ней. Но теперь считается, что они принадлежали ей. Анализ ДНК показал, что это были брат и сестра.

Ранее две человеческие скульптуры неожиданно раскопали в Помпеях.

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Аксинья Титова
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