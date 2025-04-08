Ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны

Цифровая технология реконструкции лица "оживила" женщину из Микен (Греция) позднего бронзового века, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, цифровой художник Хуанхо Ортега реконструировал лицо женщины, чьи останки археологи обнаружили в 1950-х годах на царском кладбище в Микенах – легендарном городе царя Агамемнона, упомянутого в "Илиаде".

Женщина, которой на момент смерти было около 35 лет, жила в период между XVI и XVII веками до нашей эры.

Фото: Juanjo Ortega G.

Специалист воссоздал ее внешность на основе глиняной реконструкции, сделанной в 1980-х годах Манчестерским университетом.

"Впервые мы смотрим в лицо женщины из царства, связанного с Еленой Троянской. Такие цифровые реконструкции убеждают нас в том, что это были реальные люди", – говорит Доктор Эмили Хаузер, историк, заказавшая цифровую реконструкцию.

Женщина была похоронена с электрумовой маской на лице и комплектом оружия воина, включая три меча, которые, как предполагалось, принадлежали мужчине, похороненному рядом с ней. Но теперь считается, что они принадлежали ей. Анализ ДНК показал, что это были брат и сестра.

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