Ученые восстановили лицо женщины, жившей до Троянской войны
По информации The Guardian, цифровой художник Хуанхо Ортега реконструировал лицо женщины, чьи останки археологи обнаружили в 1950-х годах на царском кладбище в Микенах – легендарном городе царя Агамемнона, упомянутого в "Илиаде".
Женщина, которой на момент смерти было около 35 лет, жила в период между XVI и XVII веками до нашей эры.
Фото: Juanjo Ortega G.
Специалист воссоздал ее внешность на основе глиняной реконструкции, сделанной в 1980-х годах Манчестерским университетом.
"Впервые мы смотрим в лицо женщины из царства, связанного с Еленой Троянской. Такие цифровые реконструкции убеждают нас в том, что это были реальные люди", – говорит Доктор Эмили Хаузер, историк, заказавшая цифровую реконструкцию.
Женщина была похоронена с электрумовой маской на лице и комплектом оружия воина, включая три меча, которые, как предполагалось, принадлежали мужчине, похороненному рядом с ней. Но теперь считается, что они принадлежали ей. Анализ ДНК показал, что это были брат и сестра.
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