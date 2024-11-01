Эрдоган хочет отсудить у лидера оппозиции и мэра Стамбула по миллиону турецких лир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет отсудить по 1 млн турецких лир (более 14 млн тенге) у лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюру Озелю и у мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за оскорбительных высказываний в свой адрес, сообщает Zakon.kz

Телеканал A Haber со ссылкой на адвоката Эрдогана Ахмета Озеля отмечает, что поводом для исков стали заявления представителей оппозиции на митинге в Стамбуле 31 октября в адрес Эрдогана в связи с арестом руководителя местного муниципалитета Эсенюрт Ахмета Озера по обвинению в террористической деятельности. Он является членом НРП. Лидер партии республиканцев назвал Эрдогана "диктатором", а мэр Стамбула заявил, что власти подобными действиями "преследуют темные цели", отмечает оппозиционный телеканал Sözcü. Комментируя решение Эрдогана, лидер НРП заявил, что иного не ожидал.

"Очевидно, что мои слова вызвали его недовольство", – приводит слова Озеля телекомпания.

Как уточняется, глава муниципалитета Эсенюрт был задержан 30 октября на основе ордера прокуратуры. Правоохранители, согласно информации телеканала, располагают данными о его многочисленных телефонных разговорах с представителями руководящего звена Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции). В тот же день он был арестован судом на основе статьи УК "Участие в деятельности вооруженной террористической организации РПК" и отстранен от должности.

31 октября в Стамбуле по призыву НРП состоялся митинг в поддержку главы крупнейшего муниципалитета Стамбула.

25 октября сообщалось, что в Стамбуле задержали 35 сторонников запрещенной партии после теракта в Анкаре.