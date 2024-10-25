В Стамбуле задержали 35 сторонников запрещенной партии после теракта в Анкаре

После теракта в Анкаре полиция Стамбула задержала 35 сторонников запрещенной "Рабочей партии Курдистана" (РПК). Их подозревают в подготовке уличных акций насилия, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TRT Haber, на акциях планировали применять зажигательные смеси. Задержания провели в рамках расследования стамбульской прокуратурой дела против 44 сторонников РПК.

Накануне в МВД Турции раскрыли имена мужчины и женщины, которые участвовали в нападении в Анкаре и были ликвидированы. Ими оказались члены РПК Али Орек по кличке Rojger и Мине Севджин Алчичек.

Нападение террористов на предприятие в столице Турции произошло 23 октября. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в это время находился в России на саммите БРИКС, был вынужден завершить визит и вернуться в страну.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил лидеру Турции телеграмму соболезнования в связи с терактом близ Анкары.