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Мир

Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты

Турция, флаги, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 11:46 Фото: pixabay
Почти 15 млн граждан Турции выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты республики, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель во время выступления в Стамбуле, сообщает NTV.

Также он призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принять решение о проведении досрочных выборов главы государства и побороться на них с Имамоглу.

"23 марта за будущего президента нашей страны Экрема Имамоглу проголосовали 1,653 млн членов нашей партии. Это самый решительный ответ на нынешнюю попытку переворота. Мы также предложили гражданам прийти к нашим урнам солидарности и проголосовать. Мы получили от них 13,21 млн голосов за будущего президента Экрема. Всего же за него отдали голоса более 14,85 млн человек", – заявил глава НРП.

Озель указал, что результаты праймериз поставили под сомнение легитимность Эрдогана и сделали досрочные выборы неизбежными.

23 марта 2025 года уголовный суд Стамбула арестовал мэра Экрема Имамоглу. Ему предъявляют обвинения в коррупции и пособничестве терроризму.

Ранее задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на центральных улицах города.

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Андрей Дюсупов
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