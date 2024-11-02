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Власти Нью-Йорка забрали у местного жителя его любимую белку

США, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 08:54 Фото: Instagram/squirrel_dad_12
Власти штата Нью-Йорк забрали у местного жителя Марка Лонго его любимого питомца – белку, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-публикации американского общества по спасению животных. Оказалось, что белка Пинат стала популярной и полюбилась местным жителям благодаря соцсетям. На своей странице в Instagram мужчина регулярно публиковал забавные видео с участием белки.

Теперь он опасается, что белку могут усыпить, а десятки тысяч поклонников подписали петицию с требованием вернуть Пинат домой.

В Департаменте окружающей среды штата ему объяснили, что к ним поступили многочисленные жалобы о небезопасном и незаконном содержании белки в доме. Согласно местным законам диких животных действительно нельзя держать без лицензии. Лонго уже оформляет необходимые документы.

На днях из зоопарка на английском острове Уайт сбежали в город четыре предприимчивых енота.

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