Побег из зоопарка в Великобритании совершили четыре енота

Из зоопарка на английском острове Уайт сбежали в город четыре предприимчивых енота, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, смотрители начали их поиски с помощью собак-ищеек и беспилотников, но пока не могут найти животных. Специалисты призывают местных жителей быть осторожными, подчеркивая, что звери не опасны, но могут быть напуганы.

"Если вы их увидите, пожалуйста, не приближайтесь и немедленно сообщите нам", – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники зоопарка также разместили пост в социальных сетях с просьбой о помощи в поисках, прося людей проверять сараи и укрытия, так как еноты активны ночью и могут искать еду в подобных местах.

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