Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Побег из зоопарка в Великобритании совершили четыре енота

еноты сбежали с английского зоопарка в ближайший город, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 00:51 Фото: Amazon World Zoo Park
Из зоопарка на английском острове Уайт сбежали в город четыре предприимчивых енота, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, смотрители начали их поиски с помощью собак-ищеек и беспилотников, но пока не могут найти животных. Специалисты призывают местных жителей быть осторожными, подчеркивая, что звери не опасны, но могут быть напуганы.

"Если вы их увидите, пожалуйста, не приближайтесь и немедленно сообщите нам", – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники зоопарка также разместили пост в социальных сетях с просьбой о помощи в поисках, прося людей проверять сараи и укрытия, так как еноты активны ночью и могут искать еду в подобных местах.

Ранее спасатели Темиртау помогли вызволить домашнюю собаку из глубокого колодца.

Читайте также

Реджеп Эрдоган решил судиться с оппозицией
Эрдоган хочет отсудить у лидера оппозиции и мэра Стамбула по миллиону турецких лир
Выросло число жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Сербии
Выросло число жертв обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Сербии
Елена Беляева
Великобритания 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: