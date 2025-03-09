Режим ЧС из-за пожаров объявили на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке
Фото: Х/HexdlineNews
Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, власти города Саутгемптон объявили чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала ABC, местные власти перекрыли уже несколько дорог. Есть пострадавший среди пожарных, его госпитализировали с ожогами лица второй степени.
"Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация", – говорится в сообщении.
#BREAKING: New York Governor Kathy Hochul declares state of emergency as MULTIPLE WILDFIRES rage in The Hamptons, Long Island pic.twitter.com/iWOmP0NLMP— Hexdline (@HexdlineNews) March 8, 2025
Первый пожар начался днем в субботу, 8 марта 2025 года. Затем возникли еще три крупных возгорания.
В январе 2025 года в Америке пережили масштабные пожары, которые унесли десятки жизней и уничтожили имущество на многие миллионы долларов. Огонь бушевал в Калифорнии, добравшись до Голливудских холмов Лос-Анджелеса.
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