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Мир

Режим ЧС из-за пожаров объявили на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке

пожар, огонь, пламя, лесной пожар, дым,, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 11:48 Фото: Х/HexdlineNews
Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, власти города Саутгемптон объявили чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, местные власти перекрыли уже несколько дорог. Есть пострадавший среди пожарных, его госпитализировали с ожогами лица второй степени.

"Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация", – говорится в сообщении.

Первый пожар начался днем в субботу, 8 марта 2025 года. Затем возникли еще три крупных возгорания.

В январе 2025 года в Америке пережили масштабные пожары, которые унесли десятки жизней и уничтожили имущество на многие миллионы долларов. Огонь бушевал в Калифорнии, добравшись до Голливудских холмов Лос-Анджелеса.

Андрей Дюсупов
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