Режим ЧС из-за пожаров объявили на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке

Низовые пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, власти города Саутгемптон объявили чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, местные власти перекрыли уже несколько дорог. Есть пострадавший среди пожарных, его госпитализировали с ожогами лица второй степени.

"Низовые пожары перекрывают дороги на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлена чрезвычайная ситуация", – говорится в сообщении.

#BREAKING: New York Governor Kathy Hochul declares state of emergency as MULTIPLE WILDFIRES rage in The Hamptons, Long Island pic.twitter.com/iWOmP0NLMP — Hexdline (@HexdlineNews) March 8, 2025

Первый пожар начался днем в субботу, 8 марта 2025 года. Затем возникли еще три крупных возгорания.

В январе 2025 года в Америке пережили масштабные пожары, которые унесли десятки жизней и уничтожили имущество на многие миллионы долларов. Огонь бушевал в Калифорнии, добравшись до Голливудских холмов Лос-Анджелеса.