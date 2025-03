Режим ЧС из-за пожаров объявили на острове Лонг-Айленд в Нью-Йорке

По информации телеканала ABC, местные власти перекрыли уже несколько дорог. Есть пострадавший среди пожарных, его госпитализировали с ожогами лица второй степени.

#BREAKING: New York Governor Kathy Hochul declares state of emergency as MULTIPLE WILDFIRES rage in The Hamptons, Long Island pic.twitter.com/iWOmP0NLMP