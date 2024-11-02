Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Цунами в Гренландии спровоцировало подземные толчки по всему миру

Цунами в Гренландии спровоцировало подземные толчки по всему миру, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:28 Фото: pixabay
Международная спутниковая миссия по исследованию топографии поверхностных вод и океана (SWOT), организованная НАСА и французским Национальным центром космических исследований (CNES), зафиксировала цунами, обрушившееся на фьорд Диксон в Гренландии в сентябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Phys.org, цунами было вызвано сильным оползнем, который спровоцировал сейсмические толчки, распространявшиеся по миру в течение девяти дней.

Используя спутник SWOT, ученые получили изображения изменений уровня воды в фьорде, где уровни на северной стороне фьорда были значительно выше, чем на южной, на 1,2 метра.

Ценами в Гренландии спровоцировало подземные толчки по всему миру, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:28

Фото: phys.org

Для фиксации цунами спутник SWOT применил радиолокационный интерферометр Ka-диапазона (KaRIn), который позволяет измерять уровни воды на всей поверхности Земли с высокой точностью, включая замкнутые водоемы.

SWOT совершил пролет над фьордом 17 сентября 2023 года, собрав данные, которые затем были сравнены с нормальными показателями, зафиксированными 6 августа 2023 года.

Изученные данные показали, что около 25 миллионов кубических метров камня и льда обрушились в фьорд Диксон, вызвав цунами. Фьорд Диксон, расположенный на восточном побережье Гренландии, имеет глубину 540 метров и ширину 2,7 километра, а его стены поднимаются на высоту до 1830 метров, что создает замкнутую среду для распространения волн.

Как отмечается, энергия движения цунами в таких ограниченных условиях не могла рассеиваться в открытом океане, поэтому волна отражалась между стенами фьорда каждые 90 секунд в течение девяти дней. Эти движения были зафиксированы сейсмическими приборами на значительном расстоянии, что позволило исследователям проследить источник толчков.

По информации ученых, SWOT демонстрирует огромный потенциал в наблюдении за природными катастрофами, такими как цунами, что может помочь в подготовке к стихийным бедствиям. Его радиолокационный прибор достаточно точен для наблюдения за узкими пространствами, такими как фьорды, где обычные высотомеры океана не могут проводить столь детальные измерения.

Читайте также

В Якутии объявили режим ЧС из-за поведения диких оленей
В Якутии объявили ЧС из-за поведения диких оленей
США, выборы, президентские выборы,
Более 70 млн избирателей США проголосовали на выборах досрочно
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
В России обязали регистрировать каналы и страницы в соцсетях, имеющие 10 тысяч подписчиков
Лариса Черненко
Гренландия Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
ДТП
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы
погода в Казахстане на ноябрь
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: