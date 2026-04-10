Спутник впервые заснял момент рождения цунами

В июле 2025 года земная кора у побережья Камчатского полуострова в России разорвалась. Глубоко под водами Тихого океана высвободилось мощное землетрясение магнитудой 8,8. Оно сместило морское дно, породив цунами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, гигантская волна разошлась по Тихому океану, мчась по открытому морю со скоростью самолета, обрушившись на побережья, достигая высоты более 17 метров.

Ученые через спутники смогли проследить, как именно разворачивалось это землетрясение и последующее цунами в самой точке их зарождения.

Спутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography), созданный NASA и Французским космическим агентством для изучения уровня мировых вод и океанических течений, неожиданно оказался мощным инструментом для этой цели.

Всего через 70 минут после землетрясения спутник прошел над Тихим океаном примерно в 600 километрах от эпицентра. Он зафиксировал в высоком разрешении не только фронтальную волну цунами, но и цепочку более мелких волн, следовавших за ней.

Благодаря этому более широкому взгляду исследователи сделали важное открытие: дисперсионные волны несут информацию о месте зарождения цунами.

Впервые ученые получили прямые высокодетализированные двумерные наблюдения, связывающие структуру цунами в открытом океане с параметрами породившего его землетрясения.

