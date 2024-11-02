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В России исчез остров площадью 53 гектара

карта, география, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 14:56 Фото: pixabay
Остров Месяцева, площадь которого составляла 53 гектара, полностью исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовали на сайте Русского географического общества.

По словам доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Кучейко, под чьим руководством было сделано соответствующее наблюдение, пропавшая территория находилась в районе острова Ева-Лив.

"Остров Месяцева окончательно растаял. Из-за этого нужно будет вносить коррективы в навигационные карты", – сказал Кучейко.

Отмечается, что в августе 2015 года площадь острова Месяцева достигала порядка 53 гектаров. В августе 2024 года его размер составлял уже три гектара. В сентябре остров окончательно исчез.

остров, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 14:56

Фото: Александра Барымова/Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова

Ученые связывают это с глобальным потеплением, которое приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии, следствием чего является исчезновение некоторых форм рельефа.

Ранее ученые предложили кормить коров глиной ради борьбы с глобальным потеплением. Исследователи уточнили, что метан, который содержится в отрыжке этих животных – основной источник парниковых газов.

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