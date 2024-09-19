Коров предлагают кормить глиной ради борьбы с глобальным потеплением

Метан в коровьей отрыжке является основным источником парниковых газов. И современные ученые ищут пути, как сократить выделения метана ради замедления изменения климата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newatlas, исследователи весьма серьезно относятся к коровьей отрыжке. Коровы вырабатывают метан как побочный продукт переваривания своей богатой клетчаткой диеты и постоянно отрыгивают газ. По данным Программы ООН по окружающей среде, этот отрыгнутый коровами и другими домашними животными метан составляет около 40% от общего объема мировых выбросов метана.

Ситуацию усугубляет тот факт, что метан примерно в 25 раз сильнее, чем углекислый газ, способствует глобальному потеплению.

Чтобы уменьшить количество метана в отрыжке коров, ученые экспериментировали с такими добавками в корм для скота, как рыбий жир, морские водоросли, тропические листья и даже фекалии детенышей кенгуру. Теперь многообещающие результаты показывает галлуазитовая глина.

В пилотном исследовании, проведенном доктором Бхабой Бисвасом и его коллегами из Университета Ньюкасла (Австралия), обнаружено, что добавление модифицированной формы природной глины в обычный корм для крупного рогатого скота сократило выбросы метана животными более чем на 30% в течение 24-часового периода.

По словам Бисваса, глина сдерживает активность кишечных микробов и паразитов, которые производят метан. Материал, по-видимому, безвреден для крупного рогатого скота – они регулярно потребляют почву во время выпаса – и на самом деле может даже иметь пользу для здоровья, например, снижая кислотность кишечника. В конечном итоге он выводится с фекалиями.

Необходимо провести дополнительные исследования, но есть надежда, что модифицированный галлуазит можно будет продавать в виде недорогих гранул или в качестве опрыскивателя для загонов.

Отметим, что исследование, проведенное в 2013 году, показало, что в глобальном масштабе на скот приходится около 14,5 процента выбросов парниковых газов, больше, чем на все автомобили и грузовики мира вместе взятые. Дилемма побуждает к активным исследовательским усилиям по сокращению выбросов метана от пасущихся животных. Помимо специальных добавок к корму, ученые изучают другие потенциальные решения, такие как разведение скота с низким уровнем метана и работа с микробами, которые производят метан в желудках пасущихся животных.

Как отмечается в материале на Knowable magazine, хорошей новостью и важной причиной для усилий исследователей в этом направлении является то, что метан – относительно недолговечный парниковый газ. В то время как углекислый газ, выбрасываемый сегодня, будет задерживаться в атмосфере более столетия, сегодняшний метан вымывается чуть больше чем за десятилетие. Таким образом, борьба с выбросами метана сейчас может снизить уровень парниковых газов и, таким образом, помочь замедлить изменение климата почти немедленно.

Ранее канадские ученые из Университета Макгилла выяснили, что естественные силы Земли могут снизить повышение уровня моря, если в ближайшие десять лет сократятся парниковые выбросы.