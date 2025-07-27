Растаявший ледник в Арктике обнажил гигантское кладбище древних китов

На одном из самых северных участков России – острове Вильчека в архипелаге Земля Франца-Иосифа – обнаружили большое скопление останков древних китов, сообщает Zakon.kz.

По информации IFLScience, это открытие сделали исследователи из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во время изучения вечной мерзлоты региона.

Фото: ААНИИ

Сравнение спутниковых снимков этой части Арктики показало: за последние 20 лет ледниковый щит острова раскололся на две части, обнажив поверхность площадью в несколько квадратных километров. На вышедшей из-под ледника земле обнаружили скелеты крупных морских обитателей. Некоторые из них отлично охранились.

Фото: ААНИИ

По словам ученых, находка говорит о стремительных изменениях уровня моря, произошедших в районе архипелага в последние несколько тысяч лет. Точное количество и виды обнаруженных китов пока невозможно объяснить

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