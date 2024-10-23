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На Уолл-стрит в Нью-Йорке подняли флаг Казахстана

На Уолл-стрит в Нью-Йорке подняли флаг Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:01 Фото: Instagram/advokatzhanna, TikTok/arkenavan
Казахстанский флаг подняли на Уолл-стрит в Нью-Йорке в честь Дня Республики. Там же и прозвучал наш гимн. Кадры появились в социальных сетях сегодня, 23 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик с торжества опубликовала известный казахстанский адвокат Жанна Уразбахова, которая находится в США с рабочей поездкой.

"Торжественное поднятие казахстанского флага на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Присутствует мэр города и наши дипломаты. Это очень патриотично", – написала она.

Также кадрами с поднятия флага поделился фотограф Аркен Аван, который переехал в Нью-Йорк из Алматы. Он рассказал, что на мероприятии присутствовали казахстанские военные и артисты, которые играли на домбре и пели национальные песни. Гостям вручили казахстанский шоколад и печенье с изображением флага РК.

@arkenavan Официальное поднятие флага Казахстана в честь Дня Республики в Нью Йорке #сша #казахстан #алматы #астана #гринкарта #болашак #америка ♬ original sound — Аркен Аван в Нью Йорке 🇺🇸

Казахстанцам очень понравилось прошедшее на Уолл-стрит торжество, и они еще раз отметили красоту флага:

  • "Уау!"
  • "Молодцы".
  • "Очень горжусь своей страной".
  • "Все-таки наш флаг самый красивый".

В мае 2024 года казахстанский флаг раскрыли в небе над Турцией.

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