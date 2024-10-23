На Уолл-стрит в Нью-Йорке подняли флаг Казахстана
Видеоролик с торжества опубликовала известный казахстанский адвокат Жанна Уразбахова, которая находится в США с рабочей поездкой.
"Торжественное поднятие казахстанского флага на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Присутствует мэр города и наши дипломаты. Это очень патриотично", – написала она.
Также кадрами с поднятия флага поделился фотограф Аркен Аван, который переехал в Нью-Йорк из Алматы. Он рассказал, что на мероприятии присутствовали казахстанские военные и артисты, которые играли на домбре и пели национальные песни. Гостям вручили казахстанский шоколад и печенье с изображением флага РК.
@arkenavan Официальное поднятие флага Казахстана в честь Дня Республики в Нью Йорке #сша #казахстан #алматы #астана #гринкарта #болашак #америка ♬ original sound — Аркен Аван в Нью Йорке 🇺🇸
Казахстанцам очень понравилось прошедшее на Уолл-стрит торжество, и они еще раз отметили красоту флага:
- "Уау!"
- "Молодцы".
- "Очень горжусь своей страной".
- "Все-таки наш флаг самый красивый".
В мае 2024 года казахстанский флаг раскрыли в небе над Турцией.