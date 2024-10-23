На Уолл-стрит в Нью-Йорке подняли флаг Казахстана

Казахстанский флаг подняли на Уолл-стрит в Нью-Йорке в честь Дня Республики. Там же и прозвучал наш гимн. Кадры появились в социальных сетях сегодня, 23 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик с торжества опубликовала известный казахстанский адвокат Жанна Уразбахова, которая находится в США с рабочей поездкой.

"Торжественное поднятие казахстанского флага на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Присутствует мэр города и наши дипломаты. Это очень патриотично", – написала она.

Также кадрами с поднятия флага поделился фотограф Аркен Аван, который переехал в Нью-Йорк из Алматы. Он рассказал, что на мероприятии присутствовали казахстанские военные и артисты, которые играли на домбре и пели национальные песни. Гостям вручили казахстанский шоколад и печенье с изображением флага РК.

Казахстанцам очень понравилось прошедшее на Уолл-стрит торжество, и они еще раз отметили красоту флага:

"Уау!"

"Молодцы".

"Очень горжусь своей страной".

"Все-таки наш флаг самый красивый".

В мае 2024 года казахстанский флаг раскрыли в небе над Турцией.