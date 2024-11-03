Землетрясение произошло на севере Ирана: пострадали девять человек

По меньшей мере девять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,6, которое произошло 3 ноября неподалеку от города Гермсар на севере Ирана, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства IRNA, все пострадавшие получили нетяжелые травмы. Также известно об отключении света и интернета у части абонентов в городе.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в пяти километрах к северо-востоку от Гермсара, где проживают примерно 49,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Фото: Европейский-средиземноморский сейсмологический центр

По информации другого иранского агентства, IRIB, землетрясение ощущалось в Тегеране, а также в его пригороде – городе Кередж.

Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Куме, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

Ранее сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар по объектам в исламской республике, нанесенный 26 октября 2024 года.