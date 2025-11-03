#Народный юрист
Мир

Пострадавших от землетрясения в Афганистане вытаскивают из-под завалов

Землетрясение в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 06:03 Фото: Х/OpenNewNews
Ночью 3 октября на севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3 баллов, сообщает Zakon.kz.

Со данным очевидцев, из их соцсетях, возможны жертвы до тысячи граждан. Эпицентр находится в 9 км от города Ташкургана.

Подземные удары дошли до Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Пакистана. Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности в Афганистане.

По предварительным данным, больше всего пострадали районы близ Мазари-Шарифа. Обрушены десятки зданий, некоторые из них – до основания. У сотни домов треснули стены и посыпались фасады.

Жители массово выбегали из зданий, а пострадавших вытаскивают из-под завалов.

Вслед за основным толчком прошло как минимум пять афтершоков, мощность самого сильного достигла 5,2 балла.

После этого землетрясения в некоторых домах Узбекистана треснули стены.

Фото Алия Абди
Алия Абди
