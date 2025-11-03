Пострадавших от землетрясения в Афганистане вытаскивают из-под завалов
Со данным очевидцев, из их соцсетях, возможны жертвы до тысячи граждан. Эпицентр находится в 9 км от города Ташкургана.
Unfortunately a 6.3 magnitude earthquake has struck northern part of Afghanistan in the middle of the night when all the residents were sleeping. The captured videos and pictures are shocking while there is no news yet about casualties. I really hope the residents of these… pic.twitter.com/x6JhNP1lmu— Nargis Nehan (@NehanNargis) November 3, 2025
Подземные удары дошли до Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Пакистана. Геологическая служба США объявила оранжевый уровень опасности в Афганистане.
🚨 BREAKING: A 6.3 magnitude earthquake has struck northern Afghanistan.— Aseel (@ASEELApp) November 3, 2025
Reports from Aseel Atalaan confirm that Samangan, Mazar, Nawshaad, Tashqurghan, and Khulm have all been shaken.
The Kabul–Mazar road is blocked, and shops in Tashqurghan are destroyed.
Aseel’s emergency… pic.twitter.com/P2K8OOuhbu
По предварительным данным, больше всего пострадали районы близ Мазари-Шарифа. Обрушены десятки зданий, некоторые из них – до основания. У сотни домов треснули стены и посыпались фасады.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې زیانونه اړولي دي. #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/dhHhigSLQh— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 3, 2025
Жители массово выбегали из зданий, а пострадавших вытаскивают из-под завалов.
A powerful earthquake struck northern Afghanistan in the middle of the night, causing houses to collapse while residents were deeply asleep, resulting in numerous fatalities. pic.twitter.com/t4x6dNmwdQ— Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) November 2, 2025
Вслед за основным толчком прошло как минимум пять афтершоков, мощность самого сильного достигла 5,2 балла.
После этого землетрясения в некоторых домах Узбекистана треснули стены.