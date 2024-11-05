Экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе

Три китайских астронавта вернулись на Землю 4 ноября после шестимесячного пребывания на космической станции "Тяньгун". Таким образом Китай достигает лидерства в исследовании космоса, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, астронавты космической станции вернулись после того, как на прошлой неделе встретили сменный экипаж из трех человек для последней шестимесячной миссии.

Новая команда из одной женщины и двух мужчин будет проводить эксперименты, осуществлять выходы в открытый космос и устанавливать оборудование для защиты станции от космического мусора.

По данным официального информационного агентства Синьхуа, в апреле представитель космического агентства заявил, что "Тяньгун" несколько раз маневрировал, чтобы избежать столкновения с мусором, и частично лишился питания, когда кабели питания солнечного крыла были задеты мусором.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону восточного моря.

