Экипаж китайской космической станции возвращается на Землю после 6 месяцев в космосе
По информации AP, астронавты космической станции вернулись после того, как на прошлой неделе встретили сменный экипаж из трех человек для последней шестимесячной миссии.
Новая команда из одной женщины и двух мужчин будет проводить эксперименты, осуществлять выходы в открытый космос и устанавливать оборудование для защиты станции от космического мусора.
По данным официального информационного агентства Синьхуа, в апреле представитель космического агентства заявил, что "Тяньгун" несколько раз маневрировал, чтобы избежать столкновения с мусором, и частично лишился питания, когда кабели питания солнечного крыла были задеты мусором.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону восточного моря.