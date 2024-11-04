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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону восточного моря

Президент Нигерии распорядился освободить 29 детей, которым грозит смертная казнь, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 04:59 Фото: pixabay
Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону восточного моря. Страна продолжает демонстрировать оружие в преддверии президентских выборов в США, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, 5 ноября Северная Корея запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету в сторону своего восточного моря, продолжая демонстрации оружия за несколько часов до президентских выборов в США.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не стал сразу говорить, какой это был тип ракеты и как далеко она пролетела. Министерство обороны Японии заявило, что ракета, как полагают, уже приземлилась в море.

Запуск состоялся через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил летными испытаниями новейшей межконтинентальной баллистической ракеты страны, предназначенной для достижения материковой части США. В ответ на этот запуск Соединенные Штаты запустили дальний бомбардировщик B-1B в трехсторонних учениях с Южной Кореей и Японией в воскресенье в качестве демонстрации силы.

В ответ на растущие ядерные угрозы со стороны Северной Кореи Южная Корея, США и Япония расширяют свои совместные военные учения и обновляют свои планы ядерного сдерживания, построенные вокруг стратегических активов США.

Ранее сообщалось, что военных в нескольких штатах Америки привели в готовность из-за возможных беспорядков.

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