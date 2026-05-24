Китай отправил экипаж для эксперимента длительного пребывания в космосе

Китай в воскресенье осуществил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-23" с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции "Тяньгун", сообщает Zakon.kz.

Трансляцию старта ведет Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ракета-носитель стартовала 24 мая в 23:08 по местному времени (20:08 по времени Астаны) с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе страны.

Командиром экипажа назначен 39-летний Чжу Янчжу, который стал первым в истории китайской космонавтики бортинженером, возглавившим миссию. Для него этот полёт стал уже второй экспедицией на станцию "Тяньгун". Вместе с ним на орбиту отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин.

Сообщается, что один из членов экипажа проведет на борту станции эксперимент по длительному непрерывному пребыванию в космосе сроком до одного года. Стандартная продолжительность подобных миссий обычно составляет около шести месяцев.

