Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосовали на президентских выборах в США
По информации CNN, после голосования политик заявил, что уверен в том, что выиграет выборы.
Он добавил, что это была "лучшая" из кампаний, в которых он участвовал. При этом Дональд Трамп посетовал на то, что на голосование и подсчет результатов уйдет слишком много времени, учитывая сколько было "потрачено денег на машины".
🇺🇸❗️ Donald Trump votes in Florida for the presidential elections— Os 230 (@os_230) November 5, 2024
Former President Donald Trump voted in Palm Beach, Florida, with his wife, Melania Trump.
The Republican expressed hope for a "big victory" in the presidential elections.#Election2024 #DonaldTrump #Trump2024 pic.twitter.com/FnXRxRmTJ1
Ранее сообщалось, что американские власти ожидают беспорядки в случае поражения кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах.