Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосовали на президентских выборах в США

По информации CNN, после голосования политик заявил, что уверен в том, что выиграет выборы.

Он добавил, что это была "лучшая" из кампаний, в которых он участвовал. При этом Дональд Трамп посетовал на то, что на голосование и подсчет результатов уйдет слишком много времени, учитывая сколько было "потрачено денег на машины".

🇺🇸❗️ Donald Trump votes in Florida for the presidential elections



Former President Donald Trump voted in Palm Beach, Florida, with his wife, Melania Trump.



The Republican expressed hope for a "big victory" in the presidential elections.