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Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосовали на президентских выборах в США

экс-президент США, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 22:42 Фото: flickr
Бывший президент США Дональд Трамп проголосовал во Флориде. На участок в Палм-Бич он приехал со своей супругой Меланией, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, после голосования политик заявил, что уверен в том, что выиграет выборы.

Он добавил, что это была "лучшая" из кампаний, в которых он участвовал. При этом Дональд Трамп посетовал на то, что на голосование и подсчет результатов уйдет слишком много времени, учитывая сколько было "потрачено денег на машины".

Ранее сообщалось, что американские власти ожидают беспорядки в случае поражения кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах.

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