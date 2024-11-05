В США ожидают беспорядки и "мощную огненную бурю" после оглашения результатов выборов

Американские власти ожидают беспорядки в случае поражения кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Washington Post, чиновники больше всего обеспокоены возможными локальными инцидентами, которые могут выйти из-под контроля.

"Существует вероятность небольших вспышек по всему нашему штату и в других штатах – маленьких пожаров повсюду. В совокупности они могут превратиться в мощную огненную бурю, которую будет труднее сдержать, потому что угли горят по всей стране", – заявила изданию госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон.

Согласно данным газеты, власти усилили меры безопасности во избежание повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов, проигранных республиканцем.

5 ноября 2024 года в Америке – день выборов президента. Страна будет выбирать между двумя совершенно разными концепциями, представленными Камалой Харрис и Дональдом Трампом.



Ранее стали известны первые результаты голосования: в крошечном городке Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире, где живет всего шесть избирателей, кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп набрали одинаковое количество очков – по 3.

