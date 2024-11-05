Нетаньяху вновь уволил министра обороны Йоава Галланта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Исраэль Кац, в настоящее время занимающий пост министра иностранных дел, станет министром обороны, а Гидеон Саар заменит Каца на посту министра иностранных дел.

Премьер уточнил, что уволил министра обороны, так как доверие между ними в последние месяцы дало трещину.



Йоаав Галант – израильский военный деятель, генерал-майор запаса Армии обороны Израиля. Командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля с октября 2005 по октябрь 2010 года.

26 марта 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении уволить Галанта с данного поста из-за его критики судебной реформы (в соответствии с законом, увольнение вступает в силу по истечении 48 часов от передачи официального уведомления об увольнении, если решение не отменяется ранее, но Галант так и не получил такого уведомления).

Через несколько дней, после того как сотни тысяч израильтян вышли на митинги в поддержку министра обороны, Нетаньяху потребовал от Галанта извиниться за свою ранее высказанную критику, но затем, после начала эскалации напряжения на южной и северной границах, обстрелов из Газы, Ливана и Сирии, а также нескольких терактов внутри Израиля, 10 апреля Биньямин Нетаньяху заявил, что министр обороны Йоав Галант останется на своем посту.

"Мы действуем вместе. Между нами были разногласия, даже серьезные. Но я принял решение оставить наши разногласия позади", – сказал премьер-министр.

Фото: wikipedia/Йоав Галант

Ранее сообщалось, что военные Израиля в Ливане захватили в плен высокопоставленного члена "Хезболлы".