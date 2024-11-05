Нетаньяху вновь уволил министра обороны Йоава Галланта
По информации CNN, Исраэль Кац, в настоящее время занимающий пост министра иностранных дел, станет министром обороны, а Гидеон Саар заменит Каца на посту министра иностранных дел.
Премьер уточнил, что уволил министра обороны, так как доверие между ними в последние месяцы дало трещину.
Йоаав Галант – израильский военный деятель, генерал-майор запаса Армии обороны Израиля. Командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля с октября 2005 по октябрь 2010 года.
26 марта 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении уволить Галанта с данного поста из-за его критики судебной реформы (в соответствии с законом, увольнение вступает в силу по истечении 48 часов от передачи официального уведомления об увольнении, если решение не отменяется ранее, но Галант так и не получил такого уведомления).
"Мы действуем вместе. Между нами были разногласия, даже серьезные. Но я принял решение оставить наши разногласия позади", – сказал премьер-министр.
Фото: wikipedia/Йоав Галант
Ранее сообщалось, что военные Израиля в Ливане захватили в плен высокопоставленного члена "Хезболлы".