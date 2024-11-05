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В Тель-Авиве начались протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта

флаг Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 01:16 Фото: pixabay
После того, как премьер Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта сотни людей вышли на улицы Тель-Авива с протестами, сообщает Zakon.kz.

По информации израильского радио "Галей ЦАХАЛ", митингующие перекрыли центральное шоссе.

Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения Нетаньяху уволить министра обороны в разгар "войны на нескольких фронтах".

Активисты разожгли костры на проезжей части. Кадры публикуют в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху вновь уволил министра обороны Йоава Галланта.

Отметим, что 26 марта 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении уволить Галанта с данного поста из-за его критики судебной реформы (в соответствии с законом, увольнение вступает в силу по истечении 48 часов от передачи официального уведомления об увольнении, если решение не отменяется ранее, но Галант так и не получил такого уведомления).

Через несколько дней, после того как сотни тысяч израильтян вышли на митинги в поддержку министра обороны, Нетаньяху потребовал от Галанта извиниться за свою ранее высказанную критику, но затем, после начала эскалации напряжения на южной и северной границах, обстрелов из Газы, Ливана и Сирии, а также нескольких терактов внутри Израиля, 10 апреля Биньямин Нетаньяху заявил, что министр обороны Йоав Галант останется на своем посту.

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