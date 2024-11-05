В Тель-Авиве начались протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта

После того, как премьер Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта сотни людей вышли на улицы Тель-Авива с протестами, сообщает Zakon.kz.

По информации израильского радио "Галей ЦАХАЛ", митингующие перекрыли центральное шоссе.

Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения Нетаньяху уволить министра обороны в разгар "войны на нескольких фронтах".

Активисты разожгли костры на проезжей части. Кадры публикуют в соцсетях.

מבזק חדשות,

כאשר בנינו נמצאים בכמה חזיתות ונלחמים נגד אויבים אכזריים, קומץ של מפגינים אנרכיסטים חוסמים כרגע את רחוב קפלן וקוראים לראש הממשלה בנימין נתניהו בוגד, וכל זה בגלל שהחליט לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.

בושה וחרפה !!! pic.twitter.com/C72xG1xrDb — אבי מלכי (@Avi_Malki) November 5, 2024

Ранее сообщалось, что Нетаньяху вновь уволил министра обороны Йоава Галланта.

Отметим, что 26 марта 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении уволить Галанта с данного поста из-за его критики судебной реформы (в соответствии с законом, увольнение вступает в силу по истечении 48 часов от передачи официального уведомления об увольнении, если решение не отменяется ранее, но Галант так и не получил такого уведомления).

Через несколько дней, после того как сотни тысяч израильтян вышли на митинги в поддержку министра обороны, Нетаньяху потребовал от Галанта извиниться за свою ранее высказанную критику, но затем, после начала эскалации напряжения на южной и северной границах, обстрелов из Газы, Ливана и Сирии, а также нескольких терактов внутри Израиля, 10 апреля Биньямин Нетаньяху заявил, что министр обороны Йоав Галант останется на своем посту.