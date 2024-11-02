Военные Израиля в Ливане захватили в плен высокопоставленного члена "Хезболлы"

Фото: pixabay

Израильский журналист Барак Равид заявил о том, что военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщает Zakon.kz.

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