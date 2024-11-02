Военные Израиля в Ливане захватили в плен высокопоставленного члена "Хезболлы"
Фото: pixabay
Израильский журналист Барак Равид заявил о том, что военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщает Zakon.kz.
"Израильские морские котики в ходе ночной операции в Северном Ливане захватили Имада Амхаза – высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболлы", – написал он в соцсети X (бывшая Twitter).
Как уточнил Равид, командира захватили для получения информации о военно-морских операциях шиитского движения.
🚨Israeli Navy SEALs captured last night Imad Amhaz - a senior member of Hezbollah's naval force in an operation in Northern Lebanon, an Israeli official tells me. The official said Amhaz was detained in order to interrogate him and learn more about Hezbollah's naval operations— Barak Ravid (@BarakRavid) November 2, 2024
Ранее представители ХАМАС назвали условия для прекращения боевых действий в Израиле.
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