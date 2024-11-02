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Военные Израиля в Ливане захватили в плен высокопоставленного члена "Хезболлы"

Военные Израиля в Ливане захватили в плен члена &quot;Хезболлы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 19:50 Фото: pixabay
Израильский журналист Барак Равид заявил о том, что военные ЦАХАЛ взяли в плен командира военно-морских сил группировки "Хезболла" Имада Амхаза, сообщает Zakon.kz.


"Израильские морские котики в ходе ночной операции в Северном Ливане захватили Имада Амхаза – высокопоставленного члена военно-морских сил "Хезболлы", – написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Как уточнил Равид, командира захватили для получения информации о военно-морских операциях шиитского движения.

Ранее представители ХАМАС назвали условия для прекращения боевых действий в Израиле.

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