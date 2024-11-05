Утечка газа привела к закрытию избирательного участка в день выборов в штате Мичиган

Один из двух избирательных участков Нортвилля американского штата Мичиган закрыт в день выборов из-за утечки газа, сообщает Zakon.kz.

Избирательный участок в городе Нортвилл американского штата Мичиган закрыт из-за утечки газа, избирателей перенаправили на другой участок, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации Fox2 detroit, в 12:30 по местному времени избирателей перенаправили на другой участок в пригороде Детройта.

Как уточняется, коммунальная компания Consumers Energy расследует обстоятельства утечки.

Ранее сообщалось, что американские власти ожидают беспорядки в случае поражения кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах.

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп проголосовал во Флориде. На участок в Палм-Бич он приехал со своей супругой Меланией.