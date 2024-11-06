Как голосуют выборщики: Харрис приуныла, Трамп воспрял духом
Facebook/Donald J. Trump, Facebook/Kamala Harris
По голосам выборщиков ситуация с предварительными результатами выборов существенно меняет предыдущие прогнозы и настроения кандидатов, сообщает Zakon.kz.
Известно, что для победы необходимо получить как минимум 270 голосов выборщиков. На данный момент ситуация с голосами выборщиков выглядит следующим образом:
- Дональд Трамп – 198;
- Камала Харрис – 109.
Фото: Telegram/TRT на русском
На 08:50 по казахстанскому времени ситуация изменилась и по-прежнему в пользу Трампа. У него 210 голосов выборщиков, у Камалы Харрис – 113.
Фото: Telegram/Голос Америки
Часами ранее опубликованы экзитполы по семи колеблющимся штатам.
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