Стали известны первые результаты дебатов Трампа и Харрис
Фото: pixabay
Опубликованы первые результаты дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.
Согласно новому опросу The Hill, Харрис в настоящее время опережает Трампа на 3,6 процентных пункта. До дебатов этот показатель был равен 3,2. Почти те же самые результаты демонстрируют более двух десятков других опросов.
Фото: elections2024.thehill
Небольшое преимущество Харрис над Трампом на национальном уровне и в колеблющихся штатах выросло менее чем на один процентный пункт. В некоторых штатах Трамп и вовсе вышел вперед, хоть и с небольшим отрывом.
11 сентября Трамп и Харрис провели дебаты.
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