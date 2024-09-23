Стали известны первые результаты дебатов Трампа и Харрис

Опубликованы первые результаты дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому опросу The Hill, Харрис в настоящее время опережает Трампа на 3,6 процентных пункта. До дебатов этот показатель был равен 3,2. Почти те же самые результаты демонстрируют более двух десятков других опросов.

Фото: elections2024.thehill