Как распределяются голоса выборщиков: Харрис приуныла, Трамп воспрял духом

Facebook/Donald J. Trump, Facebook/Kamala Harris

По голосам выборщиков ситуация с предварительными результатами выборов существенно меняет предыдущие прогнозы и настроения кандидатов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что для победы необходимо получить как минимум 270 голосов выборщиков. На данный момент ситуация с голосами выборщиков выглядит следующим образом: Дональд Трамп – 198;

Камала Харрис – 109. Фото: Telegram/TRT на русском Часами ранее опубликованы экзитполы по семи колеблющимся штатам. Читайте также Харрис лидирует в ключевом штате – Пенсильвании Харрис – Трамп: опубликованы экзитполы по колеблющимся штатам

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