Австралийцы стали употреблять наркотики чаще, чем алкоголь

Аппетит австралийцев к кетамину достиг рекордно высокого уровня на фоне снижения потребления алкоголя, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, исследования показывают, что каннабис является наиболее широко используемым нелегальным наркотиком. При этом его употребление в регионах вдвое превышает его употребление в городах.

При этом австралийцы потребляют меньше кокаина и алкоголя, чем в прошлом году, в то время как уровень потребления кетамина находится на рекордно высоком уровне среди других наркотиков, обнаруженных в канализации.

Это удалось узнать благодаря тому, что комиссия по уголовной разведке Австралии опубликовала отчет о мониторинге наркотиков в сточных водах, в котором подробно описывается употребление 12 видов наркотиков среди половины населения страны в столицах и регионах.

Таким образом, алкоголь и никотин остаются наиболее широко употребляемыми веществами в регионах.

При этом потребление алкоголя снизилось как в регионах, так и в городах. Данные за июнь показали рекордно низкие уровни употребления алкоголя в столицах. Правда, исследования за апрель зафиксировали рекордно высокие показатели выделения кетамина. Потребление метиламфетамина выросло, но осталось ниже уровня до COVID.

Растущее потребление кетамина, особенно среди людей в возрасте 20 и 30 лет, обусловлено его доступностью. По исследованиям ООН, кетамин перешел от утечки из фармацевтических поставок к производству в подпольных условиях.

Ранее стало известно, что британский врач получил 31 год за отравление партнера матери поддельной вакциной от COVID.

