Кто употребляет алкоголь в Казахстане и как часто – исследование

Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова проведено исследование для изучения проблемы употребления алкоголя в казахстанском обществе. Его результатами медики поделились с Zakon.kz.

Путем опроса респондентов в возрасте от 18 до 69 лет во всех регионах страны ученые выяснили, что хотя бы раз в жизни употреблял алкоголь каждый второй взрослый казахстанец.

В опросе приняли участие более 6,5 тыс. человек. Целью работы стало не только определить, сколько людей употребляют алкоголь в стране, но и понять, какие факторы влияют на это поведение.

"Согласно результатам, за последние 12 месяцев алкоголь употребляли 42% респондентов, а за последний месяц – почти каждый четвертый. При этом мужчины пьют заметно чаще женщин. Среди мужчин доля потреблявших алкоголь в течение месяца составляет 59%, в то время как среди женщин – 51%", – отмечается в данных исследования.

Ученые объясняют этот факт не только физиологическими, но и социально-культурными причинами: в обществе потребление алкоголя мужчинами зачастую воспринимается как норма, а женщинами такое поведение может осуждаться.

Любопытно то, что в результате опроса выяснилось: молодежь в возрасте от 18 до 24 лет употребляет алкоголь реже всех возрастных групп.

Исследователи связывают это с несколькими факторами:

1. Многие молодые люди живут с родителями и соблюдают семейные традиции.

2. В южных и сельских регионах, где молодежи больше, нормы поведения зачастую строже.

3. Играет роль экономический аспект – далеко не у всех молодых людей есть средства на регулярную покупку алкоголя.

"Одним из самых надежных предикторов потребления алкоголя оказалась привычка к курению. Среди курящих людей 81% хотя бы раз в жизни употребляли алкоголь, а более половины – последний месяц. Кроме того, курильщики в три раза чаще склонны к эпизодическому чрезмерному употреблению алкоголя – к так называемым запоям, когда за раз выпивается более шести стандартных доз. Это подтверждает связь между табаком и алкоголем: обе привычки часто формируются вместе, усиливая зависимость друг от друга", – считают в КазНМУ им. Асфендиярова.

Отмечается, что география также влияет на поведение. Самые высокие уровни потребления зафиксированы в северных регионах Казахстана: Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в столице и Алматы. На юге и в некоторых западных регионах ситуация обратная: в Шымкенте, Атырау, Туркестане показатели минимальны.

Согласно данным исследования, примерно 8% респондентов признались, что хотя бы раз за последний месяц употребляли чрезмерную дозу алкоголя. Чаще всего это происходило в выходные, по большей мере – по субботам.

Медики считают, что этот тип поведения связан с высокими рисками – от травм и насилия до развития зависимости и хронических заболеваний. При этом женщины практически в два раза реже, чем мужчины, участвовали в таких эпизодах.

Также исследование показало, что почти каждый пятый человек употреблял несертифицированный или самодельный алкоголь. Это особенно беспокоит врачей, поскольку именно такой алкоголь чаще всего становится причиной отравлений и смертей.

Авторы эксперимента подчеркивают, что универсального решения проблемы употребления не существует.

"Общество неоднородно, и меры профилактики должны быть адресными – учитывающими пол, возраст, образ жизни и регион. Кроме того, необходимо объединять усилия по борьбе с курением и алкоголем, так как эти вредные привычки часто идут рука об руку", – говорится в результатах исследования.

В Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова добавили, что это исследование стало важным шагом к более глубокому пониманию алкогольной ситуации в стране.





"Оно дает возможность не просто констатировать факты, но и выстраивать эффективные стратегии профилактики, которые будут работать с реальными причинами, а не только с последствиями", – считают ученые.

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