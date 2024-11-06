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Трогательную открытку от взволнованного пассажира "Титаника" выставили на аукцион

Окрытку от взволнованного пассажира «Титаника» выставили на аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 04:52 Фото: pixabay
Открытка, написанная пассажиром первого класса на "Титанике", будет выставлена на аукцион в конце ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, пассажир Ричард Уильям Смит, британский бизнесмен, написал карандашом послание некой миссис Олив Дейкин в Норидже, Англия.

На открытке стоит почтовый штемпель 15:45, 11 апреля 1912 года – за три дня до того, как трансатлантический лайнер столкнулся с айсбергом и затонул во время своего первого рейса. Смит был одним из примерно 1500 погибших.

Окрытку от взволнованного пассажира «Титаника» выставили на аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 04:52

Фото: Генри Олдридж и сын Ltd.

В переписке, которая, вероятно, была одной из последних писем Смита, говорится:

"Прекрасно доехал до Квинстауна. Только что отбыл в страну звезд и полос. Надеюсь, у вас дома все хорошо. С наилучшими пожеланиями, RWS".

Продавцом предмета является Эндрю Олдридж – управляющий директор Henry Aldridge & Son, сын британского аукциониста, специализирующегося на памятных вещах, связанных с "Титаником".

Аукционный дом, базирующийся в Девизесе, на юго-западе Англии, проводит два аукциона по "Титанику" в год. На последнем аукционе аукционер продал часы, принадлежавшие самому богатому пассажиру "Титаника", за сумму, в 10 раз превышающую их оценочную стоимость.

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