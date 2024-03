Реквизит из фильма "Титаник" выставят на аукцион

Аукционный дом Heritage Auctions продаст дверь из фильма "Титаник". По сообщению The Hollywood Reporter, торги состоятся в Лос-Анджелесе с 20 по 24 марта. Стартовую цену лота организаторы торгов оценили в 40 тыс. долларов.

