Реквизит из фильма "Титаник" выставят на аукцион

Обломок двери из фильма "Титаник" выставят на аукцион, который пройдет в Лос-Анджелесе с 20 по 24 марта. Реквизит оценили в 40 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Аукционный дом Heritage Auctions продаст дверь из фильма "Титаник". По сообщению The Hollywood Reporter, торги состоятся в Лос-Анджелесе с 20 по 24 марта. Стартовую цену лота организаторы торгов оценили в 40 тыс. долларов.

Finally, you can prove to friends, family, and the universe as a whole that two people could have fit on the wood float at the end of Titanic. ` https://t.co/unwQxdspiA pic.twitter.com/PGjWnom2Ev — Heritage Auctions (@HeritageAuction) February 13, 2024

Сам реквизит в фильме Джеймса Кэмерона появляется только в конце. Это в том эпизод, когда на обломке двери спасается Роза, персонаж Кейт Уинслет. А Джек, в исполнении Леонардо Ди Каприо, остается в воде и погибает.

Создатели реквизита вдохновлялись обломком, найденным на месте крушения "Титаника". В настоящее время фрагмент мебели, напоминающий декоративную панель в стиле Людовика XV, хранится в Морском музее в Галифаксе.

Фото: X/Heritage Auctions

В течение многих лет после премьеры "Титаника" зрители спорят, мог ли герой поместиться на двери рядом с Розой. В 2022 году Кэмерон даже провел исследование с участием судмедэксперта, чтобы доказать оправданность смерти Джека.

Всего же на торги выставят 1600 лотов. Коллекционеры смогут также купить оружие из "Звездных войн", кнут Индианы Джонса и каменные скрижали Моисея из фильма 1956 года "Десять заповедей". По оценкам организаторов, распродажа должна принести им от 20 до 30 млн долларов.

Платье Мадонны из фильма "Эвита" также выставлено на аукцион стартовой стоимостью 50 тыс. долларов. Онлайн-торги продлятся до 10 марта.