В шотландском зоопарке родился исчезающий карликовый бегемот. Ее имя настолько шотландское, насколько это вообще возможно, но маленькая Хаггис находится далеко от своего родного дома, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, леса и болота Западной Африки, особенно Либерии, являются родиной карликовых бегемотов, но, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), на сегодняшний день в дикой природе осталось всего 2500 особей .

Поэтому прибытие одного из этих находящихся под угрозой исчезновения существ в Эдинбургский зоопарк в прошлом месяце встретили с понятным волнением.

Детеныш женского пола родился у родителей Отто и Глории 30 октября. Пара также является родителями Амары, которая родилась в 2021 году, но была переведена в Лондонский зоопарк в прошлом году в рамках Европейской программы разведения исчезающих видов.

Ранее сородич малышки Хаггис, знаменитый карликовый бегемот из Таиланда, указал победителя выборов президента в США.

