В шотландском зоопарке родился исчезающий карликовый бегемот
По информации CNN, леса и болота Западной Африки, особенно Либерии, являются родиной карликовых бегемотов, но, по данным Международного союза охраны природы (МСОП), на сегодняшний день в дикой природе осталось всего 2500 особей .
Поэтому прибытие одного из этих находящихся под угрозой исчезновения существ в Эдинбургский зоопарк в прошлом месяце встретили с понятным волнением.
Детеныш женского пола родился у родителей Отто и Глории 30 октября. Пара также является родителями Амары, которая родилась в 2021 году, но была переведена в Лондонский зоопарк в прошлом году в рамках Европейской программы разведения исчезающих видов.
Ранее сородич малышки Хаггис, знаменитый карликовый бегемот из Таиланда, указал победителя выборов президента в США.