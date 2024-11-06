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Знаменитый карликовый бегемот из Таиланда указал победителя выборов президента в США

Знаменитый карликовый бегемот указал победителя выборов президента США, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 11:12 Фото: X/KhaokheowZoo
Ставшей звездой соцсетей карликовой бегемотихе Му-Денг в тайском зоопарке предложили роль предсказательницы, сообщает Zakon.kz.

За день до дня выборов она указала, кто победит на выборах президента США 2024 года.

Администрация зоопарка Кхао-Кхеоу решила организовать акцию-прогноз. Перед малышкой бегемотом поставили две фруктовые корзины с надписями на местном: "Дональд Трамп" и "Камала Харрис". И Му-Денг выбрала тарелку с именем республиканца. А вот вторая порция приглянулась другому бегемоту.

Это видео подхватила масса иностранных СМИ и оно стало вирусным. Как и сама бегемотиха. Она родилась летом 2024 года и стала звездой соцсетей после того, как смотритель зоопарка опубликовал видео, на которых она неуклюже передвигается, купается, игриво кусается и спит. Как отмечают в руководстве зоопарка, с момента ее рождения число посетителей там удвоилось. Маленький бегемотик стал символом в Таиланде.

Между тем, по последним данным от CNN, в пользу Трампа набралось уже 230 голосов выборщиков, а у Камалы Харрис 182 голоса.

Отметим, что в мире не раз прибегали к помощи животных в предсказаниях по исходу тех или иных событий. Например, знаменитый осьминог Пауль в 2010 году на Чемпионате мира по футболу предсказал победителей нескольких матчей. Затем слониха по имени Нелли стала оракулом на женском чемпионате мира по футболу 2011 года.

В свою очередь с помощью логических заключений и подсчетов миллиардер Илон Маск тоже выдвинул свою версию, кто победит на выборах.

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