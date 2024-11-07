В Великобритании выявлено четыре случая нового штамма оспы обезьян
По информации ABC News, британские чиновники здравоохранения говорят, что они выявили четыре случая новой, более заразной версии оспы обезьян, которая впервые появилась в Конго. Это стало первым случаем, когда вирус вызвал заболевания за пределами Африки. Ученые заявили, что риск для населения остается низким.
Власти объявили о первом случае заболевания новой формой mpox в Великобритании на прошлой неделе, заявив, что пациент проходит лечение в лондонской больнице после недавней поездки в страны Африки, где продолжаются вспышки заболевания.
Новый вариант mpox был впервые обнаружен в начале этого года в восточном Конго. Ученые полагают, что он вызывает более легкие симптомы, которые труднее заметить, что облегчает его распространение, поскольку люди могут не знать, что они инфицированы.
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