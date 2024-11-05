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23-летняя американка ослепла на один глаз после плавания в контактных линзах

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 08:56 Фото: freepik
Женщина в США потеряла зрение на один глаз из-за редкой паразитарной инфекции, которая развилась после того, как она поплавала в контактных линзах, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 23-летняя Бруклин Маккасленд в августе посетила со своими друзьями Алабаму, где и заразилась акантамебным кератитом (АК) – паразитозом, вызываемым амебой, которая может повредить роговицу глаза и привести к потере зрения.

Задержка в диагностике редкой инфекции привела к ухудшению состояния. 23-летняя девушка сказала, что она ходила к окулисту каждые два дня и ее направляли к разным специалистам по глазам, пока она искала причину боли и потери зрения.

"Поскольку эта инфекция встречается так редко, капли, которые используются для лечения, производятся только в Великобритании. К счастью, в кабинете врача в Далласе было несколько образцов, поэтому я смогла начать лечение как можно скорее", – сказала Маккасленд.

Ей нужно закапывать капли в глаза каждые 30 минут, потому что "это очень медленный процесс заживления".

"Если бы я знала, что, не плавая в контактных линзах, я могла бы избежать всей этой боли, я бы никогда этого не сделала. Я благодарна, что мы точно знаем, что это такое, и я могу начать правильное лечение", –сказала она.

По данным Cleveland Clinic, акантамебный кератит встречается довольно редко: в США ежегодно регистрируется 1500 случаев заражения, однако владельцы контактных линз составляют целых 90% этих случаев.

Клиника объясняет, что слишком долгое ношение контактных линз, неправильное хранение или чистка, а также ношение их во время плавания или принятия душа может повысить риск заражения паразитом.

Ранее стало известно, что коровы в индийской деревне пробежались по лежащим на земле людям.

Аксинья Титова
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