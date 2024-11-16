В США впервые обнаружили новый штамм оспы обезьян

По словам представителей здравоохранения США, американец впервые заразился новым опасным штаммом оспы обезьян. Это произошло во время поездки в Восточную Африку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, зараженный находится на самоизоляции дома в Калифорнии.

Риск для населения остается низким. Оспа обезьян передается через близкий контакт, включая половой контакт, поцелуи, объятия или другой близкий контакт. Симптомы включают волдыри на коже, язвы на теле и гриппоподобные симптомы, такие как головная боль, боль в спине и мышечная боль.

Оспа обезьян распространяется в США с 2022 года. Тогда же в связи с распространением этого заболевания ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения мирового масштаба.

Симптомы нового штамма кажутся более серьезными и с большей вероятностью приводят к смерти.

Случаи заражения путешественников с новым вариантом были зарегистрированы в Таиланде, Германии, Индии, Швеции и Великобритании.

Ранее стало известно, что заболеваемость лихорадкой денге в мире растет из-за глобального потепления климата.

