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В США впервые обнаружили новый штамм оспы обезьян

В США обнаружили впервые обнаружили новый штамм оспы обезьян , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 03:22 Фото: pixabay
По словам представителей здравоохранения США, американец впервые заразился новым опасным штаммом оспы обезьян. Это произошло во время поездки в Восточную Африку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, зараженный находится на самоизоляции дома в Калифорнии.

Риск для населения остается низким. Оспа обезьян передается через близкий контакт, включая половой контакт, поцелуи, объятия или другой близкий контакт. Симптомы включают волдыри на коже, язвы на теле и гриппоподобные симптомы, такие как головная боль, боль в спине и мышечная боль.

Оспа обезьян распространяется в США с 2022 года. Тогда же в связи с распространением этого заболевания ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения мирового масштаба.

Симптомы нового штамма кажутся более серьезными и с большей вероятностью приводят к смерти.

Случаи заражения путешественников с новым вариантом были зарегистрированы в Таиланде, Германии, Индии, Швеции и Великобритании.

Ранее стало известно, что заболеваемость лихорадкой денге в мире растет из-за глобального потепления климата.

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