Ученые узнали, как бактерии адаптируются к жизни в нефти – исследование
Исследователи Академии биологии и биотехнологий ЮФУ обнаружили, что такой стресс активирует антиоксидантную защиту – это позволяет им лучше перерабатывать нефть.
Исследование опубликовано в журнале Microbiological Research. Бактерия Rhodococcus erythropolis способна окислять и разлагать нефть в почве – ее используют для того, чтобы справляться с подобными загрязнениями.
Она приспосабливается к разным углеводородам, чтобы питаться ими и жить в таком субстрате. Но их присутствие в почве вызывает у бактерии окислительный стресс – он повреждает компоненты бактериальной клетки (в том числе ДНК) и губителен для этого организма.
Но Rhodococcus erythropolis – не единственная бактерия, эволюция которой позволяет нам использовать ее во благо человечества. Например, в Японии в 2016 году выделили бактерию, способную за полгода "съесть" пластиковую бутылку. Именно всестороннее развитие биотехнологии и изучение бактерий помогут нам уменьшить антропогенное воздействие на природу.
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