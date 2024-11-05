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Ученые нашли новый источник загрязнения Каспийского моря

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 12:07 Фото: primeminister.kz
Российские ученые обнаружили, что в Каспийское море могут попадать загрязняющие вещества, которые выбрасывают в воздух отдаленные от него промышленные центры. Это, по словам специалистов, происходит из-за сложных процессов циркуляции в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

Об этом исследовании рассказал научный сотрудник ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ) Владимир Табунщик.

Эксперт уточнил, что для анализа используют инструменты дистанционного мониторинга для исследования бассейнов рек, впадающих в море. Работа начата с августа, но уже есть первичные данные.

"Например, удалось выявить, что воздух в районе бассейнов двух зарубежных рек загрязнен заметно сильнее. При этом источник загрязнения находится не на этой территории, а вдали от каспийского побережья – в промышленных центрах, которые также предварительно установлены".Владимир Табунщик

Также он пояснил в разговоре с журналистом издания ТАСС, что перемещение воздушных масс, загрязненных отходами производств, на большие расстояния объясняется циркуляционными процессами в атмосфере. Сейчас авторы исследования уточняют информацию об источниках выбросов и их распространении.

"В нашем случае удалось выявить диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, метан, озон, моноксид углерода. Точные значения пока назвать не могу".Владимир Табунщик

Ученый добавил, что в 2025 году планируется экспедиция, которая позволит на месте понять, насколько большой объем вредных веществ оседает на воду рек, текущих в Каспийское море, и накапливаются ли они, например, в донных отложениях.

В последнее время Каспийскому морю уделяют повышенное внимание. К примеру, актауский блогер Азамат Сарсенбаев на постоянной основе публикует видео моря и поднимает проблемы экологии. Одна из последних его публикаций датирована датой 17 октября.

Впрочем, несмотря на то, что изменение уровня воды в Каспийском море зачастую дает поводы для беспокойства, по словам океанолога Владимира Шевченко, уровень Каспия всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для его исчезновения нет.

Кроме того, 4 ноября пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК рассказали, что 16,7 млрд кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Жайык.

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