#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Ученые выявили связь особого сахара с повреждением клеток мозга

Ученые заявили, что кишечные бактерии способны разрушать мозг, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 20:11 Фото: pexels
Кишечные бактерии способны выделять особый сахар, повреждающий клетки мозга. К такому выводу пришли иностранные ученые, сообщает Zakon.kz.

Кишечные бактерии могут вырабатывать нестандартную форму сахара, которая запускает иммунное воспаление и повреждает клетки мозга. Об этом заявили ученые из американского университета Case Western Reserve. Их научная работа опубликована в издании Earth.

Речь идет о бактериальном гликогене, который производят некоторые микробы кишечника. Исследование показало, такие сахара активируют иммунные клетки, вызывая выброс цитокинов – молекул, распространяющих воспаление по всему организму, включая мозг.

Особенно опасным этот механизм оказался для людей с мутацией гена C9ORF72 – одной из главных наследственных причин склероза и лобно-височной деменции. Когда ослабевает очистительная функция гена, иммунные клетки теряют способность удалять бактериальные сахариды.

По экспериментам на мышах ученые поняли, что один из видов кишечных бактерий может разрушать гематоэнцефалический барьер – защиту мозга – и способствовать проникновению иммунных клеток в нервную ткань. Это сопровождается повреждением нейронов.

"Интересно, что не все формы бактериального сахара одинаково вредны: наиболее опасными оказались плотные, сложно устроенные молекулы, которые труднее расщепляются и дольше поддерживают воспаление", – отметили авторы статьи.

Попытка нейтрализовать эффект дала лишь частичный результат. Когда животным давали фермент альфа-амилазу, расщепляющий такие сахара, уровень воспаления снижался, а состояние мозга улучшалось. Впрочем, это не позволило полностью остановить болезнь.

Анализ образцов у людей продемонстрировал похожий эффект: вредный гликоген обнаружили у большинства пациентов с боковым амиотрофическим склерозом на ранних стадиях заболевания. Это указывает на его возможную роль как раннего биомаркера.

Ученые полагают, что кишечник играет активную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Однако для подтверждения этого утверждения и разработки лечения нужны более масштабные исследования на людях.

Ранее мы писали, как защитить себя от острых кишечных инфекций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: