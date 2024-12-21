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Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Германии

Касым-Жомарт Токаев, Франк-Вальтер Штайнмайер, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 16:30 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 декабря 2024 года направил телеграмму соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сообщает Zakon.kz.

Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Накануне в Германии произошла трагедия на рождественской ярмарке в городе Магдебург. Автомобиль на большой скорости врезался в людей, погибли четыре человека, более 200 получили ранения. Власти ФРГ назвали произошедшее терактом.

Андрей Дюсупов
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