Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Германии
Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 декабря 2024 года направил телеграмму соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, сообщает Zakon.kz.
Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке в Магдебурге.
"Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.
Накануне в Германии произошла трагедия на рождественской ярмарке в городе Магдебург. Автомобиль на большой скорости врезался в людей, погибли четыре человека, более 200 получили ранения. Власти ФРГ назвали произошедшее терактом.
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