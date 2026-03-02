Электронные сигареты полностью запретили в Узбекистане

В Узбекистане с 1 марта вступил в силу полный запрет оборота электронных сигарет, сообщает Zakon.kz.

Также вводится уголовная ответственность за его нарушение – вплоть до пяти лет лишения свободы. А системы нагревания табака будут оставаться в легальном обороте.

Еще в апреле 2024 года Министерство здравоохранения республики вынесло на обсуждение законопроект о полном запрете оборота электронных сигарет. В ведомстве отмечали, что если не ввести такие меры, то в ближайшем будущем каждый пятый молодой человек в республике попадет по никотиновую зависимость.

Законодательная палата Олий Мажилиса страны приняла поправки о запрете вейпов в январе 2025 года, Сенат одобрил их в апреле. В ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ с отсрочкой его исполнения на три месяца.

