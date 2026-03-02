#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.56
586.92
6.44
Туризм

Электронные сигареты полностью запретили в Узбекистане

Электронные сигареты в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 08:25 Фото: pixabay
В Узбекистане с 1 марта вступил в силу полный запрет оборота электронных сигарет, сообщает Zakon.kz.

Также вводится уголовная ответственность за его нарушение – вплоть до пяти лет лишения свободы. А системы нагревания табака будут оставаться в легальном обороте.

Еще в апреле 2024 года Министерство здравоохранения республики вынесло на обсуждение законопроект о полном запрете оборота электронных сигарет. В ведомстве отмечали, что если не ввести такие меры, то в ближайшем будущем каждый пятый молодой человек в республике попадет по никотиновую зависимость.

Законодательная палата Олий Мажилиса страны приняла поправки о запрете вейпов в январе 2025 года, Сенат одобрил их в апреле. В ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документ с отсрочкой его исполнения на три месяца.

Тем временем президент США заявил, что страна и партнеры начали операцию "Эпическая ярость", и сделал новые заявления по Ирану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет
08:10, 29 ноября 2025
В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет
Продажу одноразовых электронных сигарет запретят в Великобритании
06:00, 18 декабря 2024
Продажу одноразовых электронных сигарет запретят в Великобритании
В Кыргызстане запретили вейпы и электронные сигареты
17:48, 24 ноября 2024
В Кыргызстане запретили вейпы и электронные сигареты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Триллер в финале Суперкубка Беларуси: дебют экс-лидера "Кайрата"
09:46, Сегодня
Триллер в финале Суперкубка Беларуси: дебют экс-лидера "Кайрата"
Мощным разгромом завершился матч "Динамо" без Зайнутдинова в РПЛ
09:00, Сегодня
Мощным разгромом завершился матч "Динамо" без Зайнутдинова в РПЛ
Один гол решил исход поединка двух казахстанских клубов в товарищеском матче
08:21, Сегодня
Один гол решил исход поединка двух казахстанских клубов в товарищеском матче
"Ничего личного": Райан Гарсия назвал самого переоценённого боксёра
07:46, Сегодня
"Ничего личного": Райан Гарсия назвал самого переоценённого боксёра
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: