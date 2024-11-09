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Судья США "заморозил" дело Трампа после его победы на выборах

Судья США «заморозил» дело Трампа после его победы на выборах, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 08:18 Фото: Instagram/realdonaldtrump
8 ноября американский судья отложил рассмотрение дела о подрыве выборов 2020 года, связанное с избранным в ноябре 2024 года президентом Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, окружной судья США Таня Чуткан в Вашингтоне одобрила ходатайство специального прокурора Джека Смита, который ведет уголовное дело о деятельности действующего президента США.

Трамп не признал себя виновным в прошлом году по четырем уголовным обвинениям. В частности, республиканца обвинили в сговоре с целью воспрепятствовать сбору и сертификации голосов после его поражения в 2020 году перед демократом Джо Байденом.

На последних выборах Трамп победил вице-президента-демократа Камалу Харрис.


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