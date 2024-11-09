Судья США "заморозил" дело Трампа после его победы на выборах

8 ноября американский судья отложил рассмотрение дела о подрыве выборов 2020 года, связанное с избранным в ноябре 2024 года президентом Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, окружной судья США Таня Чуткан в Вашингтоне одобрила ходатайство специального прокурора Джека Смита, который ведет уголовное дело о деятельности действующего президента США.

Трамп не признал себя виновным в прошлом году по четырем уголовным обвинениям. В частности, республиканца обвинили в сговоре с целью воспрепятствовать сбору и сертификации голосов после его поражения в 2020 году перед демократом Джо Байденом.

На последних выборах Трамп победил вице-президента-демократа Камалу Харрис.



