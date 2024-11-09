Главного прокурора Международного уголовного суда обвинили в домогательствах

Международный уголовный суд (МУС) начал расследование по обвинению собственного главного прокурора Карима Хана в сексуальных домогательствах, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, обвинения против него выдвинула 30-летняя юристка, которая ранее была его непосредственной подчиненной.

Она заявила, что 54-летний Хан допускал в ее отношении нежелательные сексуальные прикосновения и злоупотребления в течение длительного времени.

После этого главный прокурор МУС якобы пытался убедить пострадавшую отказаться от претензий. Сам Хан отрицает все обвинения, а его адвокаты озабочены тем, что обнародование "конфиденциального и закрытого внутреннего дела" призвано подорвать его "высокопоставленную текущую работу в щекотливое время".

Отмечается также, что среди стран, ратифицировавших Римский статут, распространили внутренний документ, в котором Хана призвали временно отказаться от выполнения своих обязанностей на время расследования.

В российских СМИ при этом упоминают, что Карима Хан – именно тот прокурор, который ранее выдал международный ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года.