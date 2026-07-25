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Мир

Прокурора МУС Карима Хана окончательно отстранили от должности

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 11:50 Фото: pixabay
Государства-участники Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за окончательное отстранение прокурора Карима Хана, сообщает Zakon.kz.

Решение приняли на специальном заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По данным The Guardian, за отстранение проголосовали 82 из 125 государств-членов, 13 выступили против, еще 11 воздержались.

Поводом стало дисциплинарное разбирательство по жалобе бывшей сотрудницы прокуратуры МУС. Исполнительный комитет суда ранее пришел к выводу, что Хан допустил серьезные должностные проступки. Сам прокурор все обвинения отвергает и намерен оспорить решение, заявляя, что процедура была несправедливой и не дала ему возможности полноценно защитить свою позицию.

Карим Хан возглавил прокуратуру МУС в 2021 году. Во время его работы суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Отстранение Хана не влияет на уже выданные ордера и не отменяет ранее принятые судебные решения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 11:50
Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

После ухода Хана обязанности главы прокуратуры продолжают исполнять два его заместителя. Теперь государствам-участникам МУС предстоит избрать нового прокурора. Одновременно суд продолжает работать в условиях давления со стороны США, администрация Дональда Трампа ранее ввела санкции против ряда судей и прокуроров МУС и заявила о намерении ограничить деятельность суда.

Ранее в Астане врача уволили из-за "плохого характера", но суд встал на его сторону.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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