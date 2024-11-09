Тайский монах потратил пожертвования прихожан на дорогие подарки возлюбленной

В Таиланде заместителя настоятеля буддийского храма в городе Махасаракхам обвинили в трате двух миллионов батов из пожертвований прихожан на свою любовницу, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Thaiger, прихожане храма узнали об истории после того, как девушка в Сети рассказала о романе с высокопоставленным священнослужителем Тиннапхоном Чайапху и поделилась фотографиями дорогих подарков и крупных денежных переводов от него.

После разгоревшегося скандала полиция организовала проверку, в ходе которой выяснилось, что монах действительно растратил денежные средства. Сообщается, что Чайапху оставил свою должность.

Как уточнило издание, тайским монахам запрещено зарабатывать деньги и заниматься бизнесом, они живут исключительно на пожертвования.

Позднее настоятель храма заявил, что монах не имел доступа к пожертвованиям, поскольку они находятся под контролем Комитета по делам буддизма, и призывал подчиненного раскрыть источник дохода, но тот отказался.

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